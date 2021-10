Milan, Ibrahimovic senza sosta: vuole tornare subito e fissa un obiettivo

Continua il lavoro di riabilitazione di Zlatan Ibrahimovic: l'attaccante del Milan vuole tornare subito e fissa un obiettivo ben chiaro

E' bastata appena mezz'ora a Zlatan Ibrahimovic per segnare la sua prima rete in questa stagione. Grazie ad un gol siglato in occasione di Milan-Lazio dello scorso 12 settembre, lo svedese aveva chiuso definitivamente la partita sul risultato di 2-0. Sembrava l'inizio di un trionfale ritorno sui campi da gioco per il neo 40enne, ma una tendinopatia achillea ha costretto l'attaccante svedese a fermarsi nuovamente ai box. Dopo aver saltato le sfide di Champions League contro Liverpool e Atletico Madrid, oltre a quelle di campionato contro Juventus, Venezia, Spezia e Atalanta, Ibrahimovic ha continuato a lavorare ininterrottamente per tornare a disposizione di Pioli subito dopo la sosta delle Nazionali.