Milan, fiato sospeso: oggi i controlli per Ibrahimovic

Dopo la pausa per le partite delle Nazionali, oggi ci saranno i controlli per l'infortunio del calciatore del Milan, Zlatan Ibrahimovic

Il Milan , che ha già perso per infortunio Pierre Kalulu , potrebbe perdere anche Zlatan Ibrahimovic . Come riporta Tuttosport, oggi ci saranno i controlli per lo svedese.

Milan, oggi i controlli per Ibrahimovic

C’è attesa in casa Milan, si legge, per le condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic. Nel corso delle prossime ore, l’attaccante svedese verrà sottoposto a controlli per capire l’entità del problema fisico che ha subito in nazionale e che gli ha fatto saltare la sfida tra la Svezia e l’Azerbaigian. Ibra, che contro l’Udinese è diventato il giocatore più anziano a segnare un gol in Serie A con la maglia del Milan battendo Alessandro Costacurta, era rientrato da qualche settimana nelle rotazioni di Stefano Pioli che, adesso, attende di capire se potrà contare a breve su Zlatan o se, invece, dovrà fare a meno di lui. Calciomercato Milan – Dalla Premier: che occasione per il centrocampo!