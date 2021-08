Milan, Ibrahimovic indiavolato e in via di guarigione: “Torno presto”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, pronto al ritorno in gruppo agli ordini di Stefano Pioli. Countdown per rivederlo in campo iniziato!

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è pronto a tornare ad allenarsi in campo con i rossoneri. Ne ha parlato, in particolare, 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Che il suo recupero stesse procedendo bene, lo si era capito nei giorni scorsi. Sono arrivate, però, ulteriore conferme sul fatto che l'allenamento differenziato, per Ibrahimovic, sia ormai agli sgoccioli. Ad un mese esatto dal ritrovo dei rossoneri a Milanello per l'avvio della nuova stagione sportiva. Il semaforo verde per il ritorno ad allenamenti quasi normali, per Ibrahimovic, lo ha dato lo stesso svedese, sui social, con un post piuttosto esplicativo.

Si sta concludendo la sesta settimana post-operazione al ginocchio sinistro (subita in artroscopia lo scorso 18 giugno), tutti gli step sono stati rispettati. Ibrahimovic, senza forzare, così come gli hanno consigliato i medici, sta per riprendersi il Milan. Se arriverà il via libera in questi giorni, così come sembra, Ibrahimovic da lunedì inizierà un lavoro sul campo fatto di corsa, cambi di direzione ed esercizi di tecnica individuale. Un programma stilato nei minimi dettagli per consentirgli di tornare poi in gruppo con le tempistiche giuste. Ibrahimovic, in cuor suo, spera nella convocazione per Sampdoria-Milan di lunedì 23 agosto, prima giornata della Serie A 2021-2022.

Il tecnico Stefano Pioli lo aspetta a braccia aperte. Primo, perché Ibrahimovic è il leader carismatico del suo Milan. Secondo, perché così potrà lavorare, a Milanello, su una soluzione tattica interessante. Ovvero, il 4-4-2 con Ibra in coppia con Olivier Giroud e due esterni larghi a centrocampo. Così facendo, infatti, il Milan riempirebbe molto l'area di rigore avversaria e creerebbe molte più occasioni da gol. Per tentare di dominare in Serie A e di fare una gran bella figura in Champions League.

Il Milan, però, spera che Ibrahimovic non venga convocato dal C.T. della Svezia, Janne Andersson, per le gare di settembre contro Spagna, Grecia e Kosovo (qualificazione ai Mondiali 2022): impegni che graverebbero sul fisico del quasi 40enne Zlatan. Milan, qui le ultime news sul rinnovo del contratto di Kessié >>>