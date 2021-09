Milan, Ibrahimovic incorona Brahim Diaz: ecco la nuova coppia gol

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Zlatan Ibrahimovic e Brahim Diaz, la nuova coppia gol del Milan di Pioli

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Zlatan Ibrahimovic e Brahim Diaz. Tra i due attaccanti del Milan è nata una sorta di intesa, annunciata tramite social. Lo svedese ha pubblicato una stories in cui c'è Brahim e in cui scrive «Mini me e me». Una battuta ovviamente, ma questo fa capire come i due siano pronti ad accendere l'attacco rossonero, in attesa del ritorno di Olivier Giroud.