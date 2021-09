Milan, Ibrahimovic ha preso un fisioterapista di fiducia | News

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, per evitare tutti gli infortuni dello scorso anno, ha deciso di affidarsi a un fisioterapista

Tuttosport svela un particolare interessante su Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Milan è andato subito in gol contro la Lazio, ma un'infiammazione al tendine d'Achille l'ha bloccato nuovamente ai box. La speranza di tutti è che non ci siano di nuovo tutti i problemi che hanno fatto saltare a Ibra più o meno la metà delle partite della scorsa stagione. Proprio per evitare questo l'attaccante ha deciso di affidarsi a un fisioterapista di fiducia a cui si affiderà in caso di problemi fisici. Milan, Ibrahimovic ci sarà contro la Juventus? Le ultime.