Milan, Ibrahimovic aspetta Giroud per la caccia al 20° Scudetto

Il 'Corriere dello Sport' in edicola stamattina ha dedicato un approfondimento a Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, attaccanti del Milan. I due sono bomber alternativi nello scacchiere dei rossoneri di Stefano Pioli, ma entrambi sono pronti a tradursi in una miscela esplosiva nella seconda parte di questa stagione.

La media-gol, d'altronde, parla per Ibrahimovic e Giroud. Con loro il Milan ha in mente di trascorrere un 2023 con i fuochi d'artificio. Il Diavolo che, tra meno di un mese, ripartirà dallo stadio 'Arechi' di Salerno per progettare la rincorsa sul Napoli spera di poterlo fare, dunque, con il suo attacco al completo.

Milan, Giroud e Ibrahimovic per la rincorsa al Napoli — Sia da Milanello sia dal Qatar, nel frattempo, giungono buone indicazioni. Ibrahimovic è tornato ad allenarsi, sebbene ancora a parte, nel centro sportivo rossonero di Carnago (VA); Giroud, ai Mondiali, è uno dei trascinatori della Francia insieme al fuoriclasse Kylian Mbappé. Insomma, il morale dei due è da considerarsi alto.

Ibrahimovic partirà per il ritiro di Dubai con il Milan. Non giocherà le amichevoli contro Arsenal e Liverpool, ma starà al fianco dei compagni, pur rispettando una tabella di marcia definita per l'allenamento. Il tutto mentre Giroud affronterà, sabato 10 dicembre, l'Inghilterra, cercando di strappare il pass per i quarti di finale del torneo iridato.

Insieme, nel Milan, hanno giocato ben poco Ibrahimovic e Giroud, complici infortuni e differenti scelte tecniche. Ma guardando i dati, i due sono implacabili sotto rete. Giroud, appena diventato miglior bomber della Francia di tutti i tempi, superando l'amico Thierry Henry, nel 2022 ha segnato un gol ogni 120' giocati. Ibrahimovic, l'anno passato, segnava una rete ogni 125'.

Attempati, ma pur sempre decisivi sotto porta — Avvicinarsi a medie-gol simili, per un 36enne e per un 41enne, è formidabile. Sarebbe, poi, superlativo se il francese la confermasse e lo svedese riprendesse a viaggiare a quei ritmi una volta rientrato sul terreno di gioco. Il mese di gennaio sarà importante per il Milan, con la finale di Supercoppa Italiana nella quale Ibra punta a rientrare, ma l'attenzione di entrambi i cannonieri rossoneri è anche a febbraio, alla prima sfida degli ottavi di Champions League contro il Tottenham.

Pioli incrocia le dita, spera di avere Giroud e Ibrahimovic sani e in forma per quando il Milan ne avrà più bisogno. Mentre il primo spera di andare il più possibile avanti in Qatar, il secondo scalderà i motori tra Milanello e Doha. Nel mirino di tutti e due, caterve di gol pesanti per un Milan che ha tutt'altro che abdicato dalla conquista del 20° Scudetto: sarebbe quello della Seconda Stella e ci tengono tutti.