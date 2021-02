, colpi di testa vincenti ma non solo. Frase tipica: “Dove non arrivano le gambe, arriva la testa”. E la sua, come sottolineato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola , arriva ancora in zona-gol. In tutti i modi. Adesso siamo a, la sua migliore media di sempre in Serie A

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA