Milan, Ibrahimovic esalta Pioli: “L’ho ‘Zlatanizzato’, è un grande”

Milan, Ibrahimovic su Pioli

Zlatan Ibrahimovic non è mai banale in tutto quello che fa. C'è però un filo conduttore che lo segue in campo e fuori: la sua esagerata autostima. A tal proposito, nella giornata di ieri, ha rilasciato una bella intervista all'edizione svedese di Discovery+, in cui elogia Stefano Pioli. Nel farlo, però, guai ad essere convenzionale. Le belle parole per il proprio allenatore sono una sorta di auto celebrazione. Eccole nel dettaglio: "Pioli? Forse l'ho zlatanizzato, è diventato come me. E' arrivato in un Milan con un'ambiente difficile. Se siamo dove siamo adesso è grazie al lui e al lavoro che ha svolto. E' un grande allenatore. Mette tanta pressione, pretende molto. Forse ha più pazienza di me, ma è più maturo ed ha più esperienza".