Milan, Ibrahimovic e Calhanoglu stendono lo Shamrock: ora il Bodø Glimt

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, ha fatto il punto sula vittoria del Milan contro lo Shamrock Rovers. Il tecnico degli irlandesi, Stephen Bradley, era stato chiaro alla vigilia con la sua squadra: “Non pensate a nomi e titoli, giocate e basta”. Un appello accolto dai suoi, che però non hanno potuto far altro che togliersi il cappello al cospetto di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese aveva esordito in Europa nel 2001, perdendo ai tempi dell’Ajax contro i biancoverdi del Celtic. Stessi colori sociali dello Shamrock, ma adesso epilogo decisamente diverso.

Adesso, a San Siro, arriva il Bodø Glimt, che non sarà nemmeno l’ultimo step di una qualificazione europea tutt’altro che semplice. Un inizio a singhiozzo quello del Diavolo, ma la qualità dei singoli, a lungo andare, ha fatto la differenza. Non solo Zlatan, perché Hakan Calhanoglu si è reso protagonista assoluto con un gol, un assist e un legno colpito. Bravissimo anche Gianluigi Donnarumma, che ha risposto presente alle sortite offensive degli avversari. Una su tutte il diagonale potente di Greene che, ispirato da Byrne, ha scagliato un sinistro secco verso la porta di ‘Gigio’. Il numero 99 rossonero, a dispetto della sua mole, è andato giù in maniera fulminea, disinnescando prontamente la conclusione.

Ma non è tutto oro quello che luccica. Alexis Saelemaekers, ad esempio, non è sembrato a suo agio nel ruolo dello squalificato Ante Rebic: Ibra lo ha ripreso spesso perché il belga ha sbagliato quasi tutto. Da rivedere anche Matteo Gabbia, spesso infilato dai giocatori dello Shamrock in contropiede. Ma nel secondo tempo escono un po’ tutti, con Franck Kessie che macina chilometri, Ismael Bennacer che ritrova geometrie e Theo Hernandez che si dimostra già in formato campionato. Questa partita poteva rappresentare una trappola, ma il Milan si è dimostrato maturo e l’ha schivata con esperienza.

ECCO LE PAROLE DI CALHANOGLU NEL POST-PARTITA >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>