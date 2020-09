Calhanoglu: “Mi sento più forte dell’anno scorso. Pensiamo al Bologna”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Statistiche straordinarie per Hakan Calhanoglu. Anche contro lo Shamrock Rovers gol e assist per il turco. L’assist per l’1-0 di Ibra è pura magia: esterno destro imprevedibile, preciso, un cioccolattino che Zlatan non poteva far altro che scaraventare in rete. Nel post-partita ha parlato ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue dichiarazioni:

“Siamo partiti bene già dal primo minuto. Ora testa a lunedì contro il Bologna. Ibra? Abbiamo un grande feeling, aiuta tutta la squadra, non solo me. Siamo una squadra unita. Mi sento bene così, mi sento più forte dell’anno scorso e di quello prima ancora. Mi sento come una squadra”.

