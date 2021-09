Milan, Ibrahimovic tornerà dopo la sosta: obiettivi Verona e Porto

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, tornerà in campo a metà ottobre per la sfida di Serie A contro gli scaligeri. Poi la Champions

'Tuttosport' oggi in edicola è tornato a parlare di Zlatan Ibrahimovic , attaccante del Milan , il quale, dopo quattro mesi di inattività ed una mezzora di gioco a metà settembre contro la Lazio , si è fermato nuovamente per un'infiammazione del tendine d'Achille , saltando tutti i match del Diavolo dalla sfida di 'Anfield' contro il Liverpool in poi.

Nonostante ciò, Ibrahimovic ha ricevuto la convocazione della Svezia per i prossimi impegni di qualificazione ai Mondiali 2022 contro Kosovo e Grecia . Il Milan ha chiarito come si tratti soltanto di una pre-convocazione e che deciderà, dunque, lo stesso Ibrahimovic se la sua presenza sarà importante o meno per lo spogliatoio gialloblu.

In campo, invece, il Diavolo rivedrà Ibrahimovic probabilmente in occasione di Milan-Verona del 16 ottobre prossimo in Serie A. Un appuntamento utile per mettere benzina nelle gambe in vista di Porto-Milan di Champions League, in programma appena tre giorni più tardi al 'do Dragão'. Milan in corsa per l'erede di De Bruyne: le ultime di calciomercato >>>