Milan, Ibrahimovic decide il suo futuro. Mercato, c’è l’idea di un big

In casa Milan c'è in primo piano Zlatan Ibrahimovic. Domani lo svedese compie 40 anni, ma l'attaccante ha già festeggiato insieme a tutti i compagni di squadra e non solo. Torna a parlare Zvonimir Boban, che esalta lo svedese, così come Roberto Mancini, mentre sul calciomercato il Milan pensa a un big della nostra Serie A. Nelle prossime schede ecco le notizie più importanti della rassegna stampa.