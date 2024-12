Antonio D'Ottavio non è più direttore sportivo del Milan per volere di Zlatan Ibrahimovic. Ecco chi potrebbe prenderne il posto

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come Antonio D'Ottavio abbia ricevuto l'esonero dal ruolo di direttore sportivo del Milan - decisione resa esecutiva venerdì mattina - per volere di Zlatan Ibrahimovic. D'Ottavio era subentrato nell'incarico a Frederic Massara, al fianco del team di lavoro composto, oltre che da Ibra, da Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, poiché in possesso del patentino. La figura del DS, infatti, per licenze UEFA e per l'iscrizione al campionato è fondamentale.