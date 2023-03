Milan, Ibrahimovic si ferma di nuovo: riflessioni sul futuro

Nelle tre sfide tra il Napoli e il Milan , non ci sarà Zlatan Ibrahimovic , fermo di nuovo per un problema muscolare. Il Corriere dello Sport si interroga sul futuro dello svedese.

Milan, Ibrahimovic si ferma di nuovo

Zlatan Ibrahimovic, si legge, non ci sarà per la sfida tra il Napoli e Milan a causa di uno stop muscolare accusato in nazionale. Il 41enne di Malmö aveva alzato bandiera bianca già prima della sfida della sua Svezia contro l’Azerbaigian, e in questi giorni a Milanello aveva svolto lavoro differenziato pensando di poter risolvere il fastidio muscolare. Ma ieri sottoponendosi ad accertamenti è stato evidenziato un problema alla coscia destra che lo costringerà nuovamente ad un periodo di stop di due o tre settimane. Salterà anche la sfida casalinga contro l’Empoli in programma venerdì 7 aprile.