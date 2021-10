Milan, Ibrahimovic compie 40 anni: cinque messaggi di auguri illustri

Zlatan Ibrahimovic compie oggi 40 anni. Lo svedese, dal suo approdo al Milan nel gennaio 2020, ha letteralmente scosso un ambiente che, dopo lo 0-5 di Bergamo, sembrava quasi alla deriva. La sua cultura del lavoro e la voglia di vincere hanno reso i rossoneri una squadra con una mentalità forte ed un gruppo unito. Il mondo rossonero e non solo non può che fargli gli auguri per questo traguardo così importante. Ecco cinque personaggi illustri che hanno dedicato un pensiero a Ibra ai microfoni di 'Tuttosport'.