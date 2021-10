Milan, Ibrahimovic accelera per esserci in Champions League

Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, vuole essere convocato per Porto-Milan di martedì sera in Champions League. Il punto sullo svedese

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ce la sta mettendo tutta per rientrare in campo al più presto. Ibra, addirittura, potrebbe giocare uno spezzone di gara sabato sera, in occasione di Milan-Verona, con la speranza, poi, di esserci anche in Champions League martedì sera in casa del Porto.