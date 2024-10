Milan, nuova vita per Ibrahimovic: dalla leggenda del calcio al ring?

Come riferito dal The Sun, mentre il suo ex compagno di squadra al Manchester United, Wayne Rooney, ha fatto il suo ingresso nel mondo della gestione calcistica, discutendo però di una possibile sfida sul ring, Ibrahimovic potrebbe seguire una strada molto simile. Rooney, infatti, ha avuto colloqui con Misfits Boxing, una promotrice nota per i combattimenti di crossover tra celebrità, prima di accettare il ruolo di allenatore al Plymouth.