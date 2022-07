Milan, Ibrahimovic al lavoro: dopo il lago di Garda, ecco la Sardegna

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, sta lavorando duramente per tornare in campo ad inizio 2023. Adesso si è spostato in Sardegna

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, stia sudando, lontano dal gruppo, per recuperare il prima possibile dall'intervento al ginocchio sinistro e per poter tornare, dunque, in campo ad inizio 2023.

Milan, Ibrahimovic in Sardegna per lavoro e vacanza

I rossoneri avranno bisogno di lui e lui ce la sta mettendo tutta per tornare al top. Dopo essersi allenato, per un lungo periodo, sul Lago di Garda in una super villa lussuosa con il suo fisioterapista di fiducia, ora Ibrahimovic si è spostato, recandosi in Sardegna, meta che, quest'estate, era stata scelta anche dal suo rivale Romelu Lukaku per tornare in forma non appena siglato il suo ritorno all'Inter.

Ibrahimovic, infatti, in questi giorni si sta allenando al campo 'Biagio Pirina' di Arzachena. Qui lavorerà duro e trascorrerà anche gli ultimi giorni di vacanza. Quindi, tornerà a Milanello nel mese di agosto per seguire il programma di recupero stilato dallo staff medico del Milan. Milan, un ex Serie A per la difesa? Le ultime news di mercato >>>