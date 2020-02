Milan, i numeri della gestione Pioli: troppi alti e bassi

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, analizza la situazione di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Il tecnico ha avuto i suoi meriti, considerando l’esplosione di Ante Rebic e la valorizzazione di Theo Hernandez e Bennacer, ma i numeri non sono dalla sua parte.

In 18 gare sulla panchina rossonera, infatti, il Milan ha vinto 8 volte, pareggiato cinque e perso cinque. I gol fatti sono 26, ben 24 quelli subiti. In generale la squadra non è stata continua, avendo vissuto alti e bassi: devastante la sconfitta di Bergamo, ma anche quella del derby è molto dura da digerire. Intanto tiene banco il futuro di Ibrahimovic

