Milan, i conti tornano. Jacobelli (Tuttosport): “Bravo Gazidis!”

Il lavoro di Ivan Gazidis al Milan è stato esemplare: nel giro di poco più di tre anni, l'ex Arsenal è quasi riuscito a riequilibrare i conti

Come ricorda Xavier Jacobelli , direttore di Tuttosport, era il 5 dicembre del 2018 quando l'amministratore delegato entrò in società. Tre anni e quattro mesi dopo il dirigente sudafricano è riuscito nel suo intento.

Per poter però capire di che genere di impresa si stia parlando, i numeri vengono molto più in aiuto delle parole. In un solo anno le perdite sono state dimezzate, passando da 194,6 milioni a 96,4 milioni, con le previsioni che portano ad un ulteriore -50 nel 2023.

Fondamentale infine, ricorda ancora Jacobelli, anche la riduzione dei costi di produzione : 347,4 milioni, cioè ben 31,5 milioni in meno rispetto ai 378,9 milioni dell'esercizio precedente. Nel caso in cui i rossoneri dovessero diventare Campioni d'Italia, si assicurerebbero un introito complessivo di 100 milioni.

Il lavoro di Gazidis e di tutta la dirigenza rossonera, elogiato da Jacobelli di Tuttosport nella sua accurata disamina, è sotto gli occhi di tutti: il Milan ha creato un ciclo virtuoso che sarà ora difficile da eguagliare. Da qui in avanti, il Diavolo sarà assoluto padrone del proprio destino, in campo e fuori. Milan, non solo Origi: altro blitz in Premier? Le ultime news di mercato >>>