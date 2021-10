Milan, l’highlander Ibrahimovic festeggia il comando della classifica

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è tornato a giocare titolare. Gol, autogol e 1° posto. Stefano Pioli gli disegna la squadra intorno

Un anno fa i gol di Ibrahimovic erano la condizione prioritaria per tenere il Milan in alto in classifica. Ora, invece, la squadra ha imparato a segnare, vincere e convincere anche senza di lui. Ed il suo apporto in termini di reti, carisma e leadership servirà a dare quel qualcosa in più nella lotta per lo Scudetto. Dopo aver giocato due spezzoni di gara contro Verona e Porto, che gli sono serviti per scaldare i motori, Ibra è tornato dal 1' a Bologna contro i rossoblu dell'amico Sinisa Mihajlovic.