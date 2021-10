Milan-Hellas Verona, Simeone provoca: scaligeri vestiti da Atletico

Il Cholito, prima di Milan-Hellas Verona, ha regalato ai compagni la maglia dei Colchoneros, che hanno vinto col Diavolo in Champions.

Sabato sera ci sarà Milan-Hellas Verona, ottava giornata del campionato di Serie A, e gli scaligeri provano a travestirsi da Atletico. Nel vero senso della parola. La squadra veronese ha infatti scattato una foto nello spogliatoio con la maglia dei Colchoneros, che qualche giorno fa hanno battuto i rossoneri in Champions League, non senza polemiche. La scelta non è dunque probabilmente casuale.