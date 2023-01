Milan, continuano i dialoghi: si lavora per il rinnovo di Giroud

Milan, continua la trattativa per il rinnovo di Giroud

Trattativa in corso, si legge, per il rinnovo di Olivier Giroud. Il Milan da almeno due mesi avrebbe cominciato a dialogare con l’agenzia che gestisce la punta francese e vorrebbe trovare un accordo prima possibile. ll desiderio del giocatore è emerso anche di recente attraverso un’intervista concessa a Canal Plus: "Ho voglia di rinnovare il mio contratto con il Milan. Sto parlando con la società per il prolungamento, e se ci sarà la possibilità di finire la carriera ad alti livelli al Milan lo farò". Per quanto riguarda lo stipendio del giocatore dovrebbe essere confermato sulla parte fissa, in più potrebbero esserci dei bonus legati agli obiettivi di squadra e personali.