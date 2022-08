Milan, Giroud in dubbio contro l’Udinese: scalpita Rebic, Origi in panchina?

Il Milan prepara la sfida di sabato contro l'Udinese: qualche dubbio per Stefano Pioli che potrebbe far partire Rebic dal primo minuto

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' riporta alcune indicazioni di formazione del Milan in vista della gara di sabato contro l'Udinese . Stefano Pioli si affiderà ai giocatori che, nella passata stagione, gli hanno consentito di vincere uno scudetto che mancava da ben 11 anni sulla bacheca rossonera. In porta spazio ovviamente a Maignan , il miglior portiere della Serie A 2021-2022, il quale sarà difeso da Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez .

Ovvia l'assenza di Sandro Tonali, il quale ha riportato una contrattura al flessore. Niente di preoccupante, solo precauzione in vista della seconda gara di campionato. Pioli, infatti, ritroverà il numero 8 nella successiva sfida contro l'Atalanta. Intanto sabato sarà Krunic a prendere il suo posto e fare coppia con Bennacer. Il bosniaco ha concluso la passata stagione da trequartista e inizia la nuova da centrocampista: i campioni, si sa, riescono adattarsi. Pochi dubbi, invece, sulla trequarti. Junior Messias ha smaltito il problema alla caviglia e partirà largo a destra, mentre sul fronte opposto ci sarà Rafael Leao. Al centro, invece, dovrebbe partire dall'inizio Brahim Diaz a discapito del nuovo arrivato Charles De Ketelaere. Ci sarà tempo e avrà tanto spazio per giocare, chissà magari iniziando subito contro l'Udinese entrando a gara in corso.