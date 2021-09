Milan, Giroud spera di tornare a disposizione per la sfida di Liverpool

Olivier Giroud, attaccante francese del Milan, difficilmente ci sarà contro la Lazio: l'ex Chelsea spera di tornare per la sfida di Liverpool

Olivier Giroud difficilmente sarà a disposizione di Stefano Pioli per la sfida di domenica prossima contro la Lazio. Il francese, infatti, è risultato positivo ad un tampone molecolare, dunque sta eseguendo l'isolamento domiciliare in attesa di un tampone negativo. Secondo quanto riporta il 'Corriere dello Sport', l'attaccante spera di esserci per la delicata sfida di Champions League contro il Liverpool ad Anfield. Prezzi dei biglietti troppo alti? Il Milan fa un passo indietro: le parole di Gazidis