Milan, le prestazioni non cambiano la via: Giroud verso il rinnovo

Milan, rinnovo Giroud nonostante le prestazioni

Olivier Giroud, si legge, lontano dall’area, senza un pallone giocabile. Sembra improvvisamente stanco, come se avesse rotto il suo ritratto in soffitta: ha avuto 26 anni per tutto il 2022, ora i 36 della carta d’identità sembrano perfino pochi. Il Milan che crolla a Roma ha la faccia dei suoi migliori giocatori, dei suoi attaccanti: loro hanno portato lo scudetto, loro sono i più in difficoltà in questo terribile gennaio di ghiaccio. Olivier Giroud è atteso alla firma a febbraio del rinnovo con il Milan, nonostante le brutte prestazioni post Mondiali. Il francese dovrebbe rimanere in rossonero per almeno un'altra stagione. Calciomercato Milan – Per Zaniolo offerta da 18 milioni >>>