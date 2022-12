Milan, Giroud rinnova: al rientro da Dubai l’intesa definitiva

Il mese di gennaio, più che di mercato, per il Milan sarà decisivo per quanto riguarda i rinnovi di contratto, come quello di Olivier Giroud, che però è il più semplice di tutti. La dirigenza milanista sta lavorando costantemente per trattare con i giocatori. Il ritiro di Dubai è fondamentale per convincere Ismael Bennacer, algerino classe 1997, con cui ci sono colloqui costanti. Ma, come svelato da Paolo Maldini, si continua a parlare anche con Rafael Leao, portoghese classe 1999, mentre era al Mondiale, in cui ha segnato due gol. Giroud invece è andato in fondo, ma non appena tornerà in Italia ci sarà un incontro, forse già decisivo, per il prolungamento del contratto in scadenza tra sei mesi. Il 2022 è stato esaltante per lui, scrive il Corriere dello Sport, e il Milan vuole prolungare per un'altra stagione alle stesse cifre. Lui è felice e non ha intenzione di lasciare. Insomma, nessun dubbio.