Milan, Giroud punta al record di Henry con la Francia: mancano 3 gol

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha segnato 2 gol nelle ultime 2 amichevoli con la Francia. 'Titì', adesso, è lontano soltanto 3 reti

Daniele Triolo

Olivier Giroud, attaccante del Milan, è il protagonista di un approfondimento su 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Il bomber del Diavolo, infatti, ha segnato due gol nelle ultime due partite amichevoli giocate con la maglia della Francia del C.T. Didier Deschamps.

Dopo essere rimasto ai margini del gruppo dei 'Bleus', Giroud, convocato in Nazionale per via dell'infortunio di Karim Benzema del Real Madrid, ha segnato un gol nel 2-1 alla Costa d'Avorio e un altro nel 5-0 al Sudafrica. Due reti che, di fatto, hanno consentito al centravanti rossonero di mettere nel mirino un grande record.

Giroud, infatti, è arrivato a quota 48 gol in Nazionale, a sole 3 reti di distanza da Thierry Henry, che, in carriera, si era fermato a 51. Lo stesso attaccante del Diavolo, al termine della partita contro i sudafricani, ha dichiarato di voler infrangere quel record. Di non viverlo, certo, come un'ossessione, poiché pensa prima al collettivo ed al gruppo. Ma di puntarlo, questo sì.

Oggi Giroud, ha ricordato 'Tuttosport', tornerà a disposizione del Milan di Stefano Pioli e comincerà la preparazione in vista della partita di lunedì sera, ore 20:45, contro il Bologna a 'San Siro'. In stagione ha già segnato 11 gol tra Serie A e Coppa Italia e vuole farne ancora, al fine di centrare l'obiettivo Scudetto, il massimo piazzamento tanto ambito da Giroud e da suoi compagni di squadra. Milan, non solo Origi: altro blitz in Premier? Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI