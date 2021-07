Milan, Giroud protagonista su ‘Tik Tok’. E forse domani sera a Nizza

Olivier Giroud ha dato spettacolo sull'account 'Tik Tok' del Milan. Ci si augura che possa farlo anche all'Allianz Riviera. Le ultime news

Daniele Triolo

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha dato spettacolo ieri sull'account ufficiale 'Tik Tok' del Milan. Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' stamattina in edicola, spiegando come il centravanti francese, appena acquistato dal Chelsea, si sia cimentato in un video molto divertente nel quale prova a parlare sia italiano ... sia milanese! (GUARDA SOPRA).

Il fatto che Giroud, appena arrivato al Milan, sappia già dire qualche frase, seppur breve, nella nostra lingua (ha origini italiane, n.d.r.) potrà velocizzare il suo inserimento in Italia e nella squadra di Stefano Pioli. Questa scenetta, condivisa in lungo e largo sui canali social dei tifosi rossoneri, aumenta l'attesa per il debutto del nuovo numero 9 del Milan sul terreno di gioco.

Dovrebbe avvenire domani sera, all'Allianz Riviera, in occasione di Nizza-Milan, amichevole in programma alle ore 20:30. Giroud dovrebbe guidare l'attacco del Milan, nel 4-2-3-1 di Pioli, soltanto per uno spezzone di gara, visto che ha iniziato ad allenarsi in gruppo soltanto martedì. Vedremo se Giroud giocherà dall'inizio oppure se entrerà a partita in corso.

Quando Zlatan Ibrahimovic sarà tornato, non è detto che Pioli non provi, sempre più spesso, la soluzione a due punte con Ibra e Giroud in area di rigore. Per un Diavolo che, davvero, non avrà difficoltà a trovare la rete avversaria: in due, lo svedese e il francese sommano oltre 700 gol in carriera. Bell'assicurazione per i rossoneri. Milan, ecco le importanti dichiarazioni di Maignan in conferenza stampa >>>