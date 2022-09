Milan, Giroud è diventato indispensabile: sarà titolare anche a Empoli

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha giocato due partite con la Francia ed anche in rossonero verrà chiamato ancora agli straordinari

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Olivier Giroud, attaccante del Milan, che sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza in maglia rossonera. Il centravanti francese, infatti, non si ferma più: continua a giocare ed a segnare con continuità, sia con la maglia del Diavolo sia con quella della sua Nazionale.

Da quando è iniziata la stagione 2022-2023 Giroud non ha saltato un appuntamento. Il bomber transalpino, che compirà venerdì 36 anni, ha giocato 7 partite su 7 in Serie A, poi 2 su 2 in Champions League e, infine, 2 su 2 anche con la Francia del C.T. Didier Deschamps in Nations League al posto dell'infortunato Karim Benzema.

Milan, momento splendido per Giroud: gioca e segna a ripetizione

Un momento d'oro per Giroud che, da quando si è trasferito al Milan, ha migliorato anche la propria media realizzativa. Nelle ultime 5 partite con il Milan, ha segnato 4 reti. Eguagliando, di atto, il suo record personale nell'Arsenal del 2013 e del 2014. Quando, però, aveva 28 anni.

Giroud è stato decisivo in quasi tutti i big match, ma anche in Sampdoria-Milan di campionato e Milan-Dinamo Zagabria di Champions. E il numero 9 rossonero non ha di certo intenzione di fermarsi proprio sul più bello. Sabato 1° ottobre, in occasione della trasferta dello stadio 'Castellani' di Empoli, guiderà ancora lui l'attacco del Diavolo.

Ante Rebic potrebbe essere convocato per Empoli, anche se la sua eventuale presenza (in panchina) non toglierà spazio a Giroud che, almeno per un po', sarà costretto a tirare la carretta dell'attacco rossonero ancora per qualche tempo. Pronto, tra l'altro, a dare battaglia mercoledì prossimo a 'Stamford Bridge' contro la sua ex squadra, il Chelsea, in un duello decisivo per la qualificazione agli ottavi di Champions. Milan, assalto dalla Premier League per Leao: le ultime news >>>