Milan, Ibrahimovic parla di Giroud: “Gioca per tutti”

A parlare dell'attaccante rossonero è stato anche Zlatan Ibrahimovic . Nella sua intervista a Canal+ ha rilasciato queste dichiarazioni: " Lui gioca per tutti , una cosa che poche persone sanno fare. Meriterebbe un posto in nazionale, perché è un vincente." L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport parla anche del momento che sta vivendo Olivier Giroud .

Il calciatore francese, si legge, è diventato il giocatore più anziano a entrare nelle azioni di 4 gol durante una partita di Champions League. Giroud sta vivendo un'ottima stagione in Europa. Nel Milan c'è stato un passaggio di testimone con lo stesso Ibrahimovic. In campionato il francese non segna dalla sfida con il Napoli: il fiuto per la porta servirà ai rossoneri anche in Serie A. Per ora il bomber francese resta il calciatore dei gol pesanti, anche a 36 anni. Milan-Spezia, Pioli compie importanti scelte di formazione >>>