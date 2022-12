Milan, Giroud prossimo al rientro: obiettivo, vincere subito un trofeo

Olivier Giroud, attaccante del Milan, tornerà ad allenarsi a Milanello venerdì. Deve e vuole dimenticare l'epilogo dei Mondiali in Qatar

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Olivier Giroud, attaccante del Milan, farà ritorno a Milanello nelle prossime 48 ore. Venerdì 30 dicembre, infatti, il Diavolo riabbraccerà il suo centravanti principe. Il Milan ne ha bisogno, perché è il suo bomber più efficiente in questa stagione; ma anche Giroud ha bisogno di respirare nuovamente aria rossonera, visto l'epilogo dei Mondiali in Qatar.

Giroud non vede l'ora di rituffarsi nel campionato, nella squadra che gli ha regalato uno Scudetto, una seconda giovinezza e che lo ha tirato a lucido anche per gli impegni con la sua Nazionale dopo mesi di assenza. Quel Milan che lo ha messo nelle giuste condizioni per essere di nuovo letale in area di rigore. E che lui ha ripagato con gol e spettacolari e quasi tutti molto pesanti ai fini del risultato.

Milan, dopodomani tornerà ad allenarsi Giroud — A Milanello tanti giocatori del Milan hanno preso Giroud come un modello da seguire. Sia in campo sia fuori. Dove conduce una vita sana, attento ad ogni minimo dettaglio, da serio professionista. È un giocatore che, in carriera, ha vinto tanto e questo rappresenta un valore aggiunto per tanti ragazzi che, fino a maggio dello scorso anno, non avevano mai vinto un trofeo.

Lui, il bomber di Chambéry, si è guadagnato il rispetto e l'amore dei tifosi del Diavolo a suon di gol. Ora tutti quanti fremono dalla voglia di rivederlo in campo dopo i Mondiali. La Francia ha perso, è vero, la finale contro l'Argentina di Lionel Messi ai calci di rigore, ma nel frattempo Giroud ha strappato a Thierry Henry lo scettro di cannoniere più prolifico di sempre dei 'Bleus'.

Il francese punta la finale di Supercoppa Italiana — Ora, però, per Giroud è nuovamente tempo di pensare al Milan. C'è il Napoli, capolista in Serie A con 8 punti di vantaggio sui rossoneri, da inseguire. Ma inizierà anche la Coppa Italia, con la sfida di 'San Siro' contro il Torino e riprenderà, a febbraio, la Champions League, con il doppio confronto con il Tottenham Hotspur di Antonio Conte. Ma, soprattutto, Giroud sta puntando subito un trofeo.

Il 18 gennaio 2023, a Riyad (Arabia Saudita), infatti, si giocherà la finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter. Un derby, il suo terreno di caccia preferito, per riprendere immediatamente l'abitudine con la vittoria. Nonostante avrà pochi allenamenti nelle gambe, Pioli potrebbe chiedere a Giroud un sacrificio e giocare già a Salerno, mercoledì prossimo, alla riapertura delle ostilità in campionato. Mancano Zlatan Ibrahimović e Divock Origi: 'Oli G', dunque, è pronto a fare gli straordinari per il Diavolo.