Milan, gioca anche Giroud: Pioli pensa a un nuovo modulo | News

Olivier Giroud, così come riportato dalla Gazzetta dello Sport, si è preso subito il Milan: Pioli lo considera a tutti gli effetti un titolare

Salvatore Cantone

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport,Olivier Giroudnon è arrivato al Milan per fare il secondo. L'attaccante si è subito preso la squadra rossonera e sarà al centro di tutto anche quando ci sarà Zlatan Ibrahimovic. Ed è per questo che Stefano Pioli sta già cambiando pelle al Diavolo, in modo da rendere i due attaccanti protagonisti.

Sia contro il Nizza e sia contro il Valencia il Milan è passato dal 4-2-3-1 al 4-4-2 non appena è entrato Giroud. Nel ruolo di seconda punta si è mosso Rebic, che non ha certamente entusiasmato in quel ruolo. Non appena ritornerà Ibrahimovic, però, il tutto cambierà. Insomma, la strada sembra tracciata: il tecnico vuole che il Milan interpreti bene sia il 4-2-3-1 e sia il 4-4-2, in modo da poter alternare i due ruoli.

Per il 4-4-2, però, sono fondamentali gli esterni. Finora Pioli ha alternato Castillejo, Saelemaekers e Daniel Maldini, ma per far andare avanti il progetto serve sicuramente qualcosa in più. Possibile anche l'utilizzo di Rebic, così come quello di Rafael Leao, ma dare a loro il compito di coprire tutta la fascia sarebbe un rischio. Vedremo cosa succederà, ma le ultime mosse di mercato possono essere decisive per fare il salto di qualità. Maldini e Massara lo sanno bene e stanno studiando le soluzioni per rafforzare il Diavolo. Pioli aspetta. Sondaggio del Milan per Politano: ecco le novità.