Milan-Genoa, un copione già scritto: rossoneri ripiombano nell’incertezza

MILAN-GENOA – Un copione già scritto. La gara di San Siro tra Milan e Genoa è lo specchio perfetto della stagione rossonera e in particolare il risultato prevedibile di una settimana burrascosa che ha visto il suo compimento nel tardo pomeriggio di sabato, quando il CFO rossonero Zvonimir Boban è stato ufficialmente congedato dal suo incarico. Impossibile pensare che tale episodio non si fosse riversato sul rendimento della squadra, nonostante il tentativo di Ivan Gazidis di stare vicino ai calciatori negli ultimi giorni.

Parole troppo forti quelle del croato che scoperchiano il vaso di Pandora. Il dirigente croato – che a questo punto tornerà a lavorare in FIFA – rivela che i rossoneri abbiano già chiuso per Ralf Rangnick in vista della prossima stagione. Dichiarazioni che hanno lasciato il segno, così come il fatto che Paolo Maldini e Frederic Massara non abbiano visto la squadra negli ultimi 3 giorni, ufficialmente perché influenzati.

La parte sportiva della dirigenza è nel caos più totale e a breve è previsto un incontro anche con loro per capire se c’è o meno la volontà di arrivare fino al termine della stagione. Il risultato ieri è stata una prestazione a dir poco negativa, con il Genoa in vantaggio di due reti all’intervallo complici errori grossolani soprattutto di Theo Hernandez, forse l’uomo che più di ogni altro aveva stupito in questa stagione.

Nella ripresa la reazione rossonera è rabbiosa e disordinata che si materializza con la rete un po’ causale di Ibrahimovic ad un quarto d’ora dalla fine. Nulla da fare. Il Milan crolla ancora. Il fattore casalingo rimane un tabù in questo campionato e ora anche la zona Europa League inizia a non essere più un obiettivo così facile. Nel post partita Pioli non ammette giustificazioni: queste le sue parole>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android