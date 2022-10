Milan, la ‘Gazzetta’ non ha dubbi: “Leao bellissimo come Messi e Neymar”

Rafael Leao al pari di grandi campioni come Leo Messi e Neymar: i numero dicono questo, le prestazioni sono sempre più devastanti

Renato Panno

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' dedica un approfondimento meritato a Rafael Leao, protagonista assoluto in Empoli-Milan, partita valida per l'8^ giornata di Serie A. Prima del fischio d'inizio un baby-invasore ha fatto irruzione sul prato del 'Castellani' per un selfie con il suo idolo. Scene di ordinaria adorazione che accadono ai grandi del calcio mondiale come Leo Messi o Cristiano Ronaldo per fare due esempi. La domanda è: Rafa si sta avvicinando ai grandi del pallone? Rafa si nota sempre, anche quando non c'è. Contro il Napoli è arrivata l'unica ombra del campionato rossonero, ritorna ad Empoli e si riaccende la luce.

Il Milan che si presenta ad Empoli orfano di alcuni suoi leader come Mike Maignan e Theo Hernandez si aggrappa alle spalle sempre più larghe di Leao. In Serie A, fino a questo momento, il portoghese ha segnato quattro gol e servito altrettanti assist. Numeri che, in Europa, appartengono a mostri sacri come Leo Messi e Neymar, appunto. Insieme a loro anche Danno Ouattara, attaccante del Lorient. Nel momento in cui la squadra ne aveva già bisogno, ecco arrivare il suo soccorso. In primis con l'assist ad Ante Rebic, poi con uno scavetto delizioso che ha superato un Guglielmo Vicario apparso come sempre in palla.

L'ostacolo per il Milan adesso si chiama rinnovo. La trattativa sarà ancora lunga e non è scontato che si entri nel vivo prima della sosta del Mondiale. La più importante rassegna calcistica potrebbe rappresentare un'ulteriore vetrina che Leao potrebbe sfruttare a suo favore. Adesso il club deve solo valutare se investire un'importante cifra per proseguire il rapporto con un giocatore che, a grandi passi, sta diventando sempre più di caratura internazionale. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>