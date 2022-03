Milan, garanzia Leao: gol ed assist per il Diavolo di Pioli

Rafael Leao è il vero top player del Milan di Stefano Pioli: già 8 gol in Serie A, più quelli nelle coppe. Sempre più decisivo per la squadra

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Rafael Leao, attaccante del Milan. Perché, è vero, non ha ancora trovato una zampata in un derby. Ma è altrettanto vero, però, come il talento classe 1999 sia il top player della squadra di Stefano Pioli.

Tutte le giocate più pericolose del Milan passano, inevitabilmente, dai piedi di Leao. È lui il calciatore che crea i maggiori pericoli alle difese avversarie e, senza dubbio, il talento più cristallino di tutta la rosa. L'ex Lille e Sporting Lisbona sta vivendo il suo momento migliore da quando, estate 2019, è sbarcato a Milano.

Leao, infatti, ha già segnato 8 gol in Serie A con la maglia del Milan in questa stagione. Uno 'score' al quale ha aggiunto 4 assist. A questi numeri in campionato, vanno aggiunti altri 3 gol e 2 assist tra Coppa Italia e Champions League. Segno, evidente, di un talento che si sta evolvendo e che ha imboccato la strada per diventare un campione.

Per il 'CorSport', però, gli manca ancora un passo per completarsi. Ovvero, deve diventare più concreto in area di rigore e, al contempo, rimanere concentrato dentro la partita per più tempo possibile. Spesso, infatti, Leao parte a razzo, dando tutto sé stesso nella prima parte di gara. Poi, però, cala con il passare dei minuti.

Mister Pioli lo sta aiutando a lavorare, dunque, nei dettagli e nel 'sapersi gestire' all'interno di una partita. Domenica sera, in occasione di Napoli-Milan, toccherà ancora una volta a Leao essere l'uomo in più del Diavolo. Soprattutto ora che praticamente tutto il reparto avanzato vive una fase di appannamento e che Zlatan Ibrahimović difficilmente ci sarà al 'Diego Armando Maradona'.

Paragonato, spesso, a Thierry Henry e Kylian Mbappé, Leao avrà la possibilità, in Napoli-Milan di domenica, di incrociare il suo cammino con quello di Victor Osimhen, bomber nigeriano dei partenopei. Che, ironia della sorte, lo aveva sostituito al Lille proprio quando lui aveva lasciato la Francia e la Ligue 1 per l'avventura in rossonero.

