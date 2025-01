Milan Futuro, crollo verticale: Bonera adesso rischia il posto

Daniele Bonera, allenatore del Milan Futuro, rischia il licenziamento: la Seconda Squadra rossonera in zona retrocessione in Serie C

Daniele Triolo Redattore 13 gennaio - 15:00

Il Milan Futuro di Daniele Bonera è in grave crisi, di identità e di risultati. Ieri, infatti, la Seconda Squadra rossonera ha perso in casa, 1-5, contro la Torres ed ora occupa il penultimo posto nella classifica del Girone B della Serie C, con soli 17 punti. La retrocessione in Serie D appare dietro l'angolo: la zona salvezza (diretta) è lontana ben 6 punti (la Spal è a quota 23).