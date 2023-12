Milan-Frosinone, Camarda e altri giovani in panchina: crolla l’età media

Francesco Camarda, così come altri giovani promettenti, in panchina domani sera per Milan-Frosinone per il Diavolo più giovane della stagione

Francesco Camarda e tanti altri giovani in panchina, domani sera, in occasione di Milan-Frosinone, partita della 14^ giornata della Serie A 2023-2024 in programma alle ore 20:45 a 'San Siro'. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Se confermata, la formazione iniziale del Milan di Stefano Pioli, domani contro i canarini di Eusebio Di Francesco, sarà la più giovane della stagione con 25 anni e 31 giorni di media. Ma anche in panchina la gioventù la farà da padrona.

Milan-Frosinone, Camarda e non solo in panchina con Pioli — Al fianco di Pioli, in Milan-Frosinone, vedremo infatti spuntare il volto del portiere Lapo Nava, dei terzini Davide Bartesaghi e Álex Jiménez, dell'esterno offensivo Chaka Traorè e, come detto, di Camarda. Si tratta, come ricordato dalla 'rosea', di calciatori tutti Under 20. Nava e Traorè sono del 2004, Bartesaghi e Jiménez del 2005 e Camarda, come noto, addirittura del 2008. Senza dimenticare Jan-Carlo Simic, altro 2005, deputato a giocare titolare.