Milan-Frosinone, Bennacer ricomincia dalla panchina: calvario finito

Ismaël Bennacer, centrocampista rossonero, vede la convocazione per Milan-Frosinone, partita della 14^ giornata della Serie A 2023-2024 in programma domani sera, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Lo ha riferito il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Bennacer si allena con il gruppo già da alcune settimane e ora è arrivato il momento di tornare anche a disposizione del tecnico Stefano Pioli. Il quale, in un momento difficile e pieno di infortuni, almeno ha così un motivo per fare un piccolo sorriso.