Milan, Camarda si prende il Diavolo! Theo Hernandez out: la società…

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', dopo le parole pesanti di Paulo Fonseca ecco i fatti. Panchina per Theo Hernandez. Mentre Camarda...

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', dopo le parole pesanti di Paulo Fonseca nel post partita di Milan-Stella Rossa, l'allenatore rossonero passa ai fatti. Scelte avallate dalla società: Theo Hernandez in panchina domani contro il Genoa, nel giorno della festa per i 125 anni del club rossonero. Stessa strategia usata con Rafael Leao e che la società spera che possa raddrizzare anche la stagione del francese. La rosea si chiede anche se possa diventare realtà pure la provocazione lanciata dallo stesso Fonseca. «Se ci sarà bisogno di portare i ragazzi della Primavera o di Milan Futuro, lo farò».

Milan, i fatti di Fonseca: Theo Hernandez in panchina. Scelta avallata. E Camarda...

Francesco Camarda, si legge è il volto del Milan Futuro, ma potrebbe prendersi i rossoneri molto prima del previsto. L'attaccante classe 2008 contro la Stella Rossa ha partecipato attivamente all'azione che ha portato al gol del 2-1 di Abraham nel finale. E se sui tre punti non c'è stata direttamente la sua firma è solamente per la grandissima parata di Gutesa, eccezionale nel deviare sulla traversa il suo colpo di testa. Contro il Genoa, Abraham partirà dal 1', ma verosimilmente a gara in corso ci sarà ancora spazio per Camarda. Le frasi di Fonseca, però, alimentano la speranza anche degli altri giovani rossoneri. Ieri si sono allenati con la prima squadra Jimenez, Bartesaghi, Vos, Liberali, Hodzic e Chaka Traore. Date anche le tante assenze per infortunio molti potrebbero essere convocati.