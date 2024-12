Milan, Fonseca può evitare la squalifica: ecco come potrà fare

Nel post-partita di Atalanta-Milan , l'allenatore rossonero Paulo Fonseca ha criticato l'operato dell' arbitro La Penna ed ora rischia la squalifica . Come riportato dal Corriere della Sera, l'allenatore può evitare di essere squalificato per non saltare il match di domenica sera contro il Genoa . Fonseca, quindi, dovrà cercare di patteggiare con la Procura FIGC .

Le parole del portoghese venerdì sera: "Sono sempre stato zitto mentre tutti parlano, ma stare zitto e guardare cosa è successo sul primo gol è incredibile. Non ci sono dubbi su quell'episodio. Io so che quello dell'arbitro è un lavoro difficile, ma sono stanco di vedere sempre le stesse cose. Contro il Milan non ci sono mai dubbi, non c'è rispetto nei nostri confronti".