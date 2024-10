Questa situazione non è del tutto nuova nella storia recente del Milan. Ricordiamo come Paolo Maldini, durante il suo mandato, avesse puntato inizialmente su Marco Giampaolo, per poi comprendere che l'allenatore non riusciva a portare la squadra oltre le difficoltà. Da li, la scelta iniziale era ricaduta su Spalletti, attuale CT della Nazionale azzurra, per poi virare su Stefano Pioli, scelta rivelatasi vincente con la conquista del 19° scudetto.