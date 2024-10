Partenza brutta per il Milan di Paulo Fonseca in questa stagione, non andava così male dalla stagione 2019-2020. Ma il tecnico è al sicuro

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un importante approfondimento al rendimento del Milan di Paulo Fonseca in questi primi mesi della stagione. Fortemente negativo. Il Diavolo, infatti, ha finora rimediato ben 5 sconfitte in appena 12 partite ufficiali disputate tra Serie A (3 su 9, il 33% ) e Champions League (2 su 3, il 66% ): in 6 di queste partite ha incassato 2 o più gol .

Ma non è tutto. Perché, finora, il Milan di Fonseca non ha mai vinto lontano da 'San Siro' e, in campionato, dista già 11 punti dal Napoli capolista (anche se con una gara in meno). I freddi numeri, insomma, raccontano di una squadra in crisi. Il Milan non partiva così male dalla stagione 2019-2020, iniziata con Marco Giampaolo (in panchina per 7 partite di Serie A) e poi proseguita con Stefano Pioli.