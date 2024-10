Milan, in Champions senza punti ma la squadra di Fonseca può risalire — Non è bastato per la classifica, certo, ma per l'autostima sì. La strada per proseguire nel cammino europeo, che può sembrare in salita, in realtà potrebbe essere agibile. Secondo alcuni studi e calcoli sul nuovo format del torneo, bastano 9 punti per piazzarsi tra il 9° e il 24° posto, le posizioni utili per accedere ai playoff per la fase ad eliminazione diretta. Che, poi, è l'obiettivo realistico del club di Via Aldo Rossi.

Quota 9 punti è assolutamente alla portata, visto che il Milan di Fonseca dovrà affrontare Brugge, Stella Rossa e Girona in casa, Slovan Bratislava in trasferta. Gare assolutamente accessibile per i rossoneri. Che, nel mezzo, avranno però la quasi proibitiva trasferta del 'Santiago Bernabéu' in casa del Real Madrid. Piazzarsi tra la nona e la sedicesima posizione della classifica Champions vorrebbe dire affrontare il playoff da testa di serie: un vantaggio a cui il Milan ovviamente ambisce.

Cardinale ottimista affinché la squadra inizi a incamerare punti e soldi — Per la 'rosea', RedBird - fondo proprietario del club rossonero - avrebbe gradito, finora, certamente risultati diversi in Europa. Un po' dal punto di vista sportivo e dell'immagine (perdere sotto gli occhi di tutto il mondo non fa mai bene), un po' dal punto di vista economico (ogni vittoria e pareggio in Champions League portano soldi - rispettivamente 2 milioni di euro e 700mila euro - per le casse del club). Ma Gerry Cardinale, managing partner del fondo e patron del Milan, è ottimista per il futuro. E che la squadra acceda al turno successivo continuando ad incassare.

Mentre, dunque, l'obiettivo del Milan di Fonseca in Champions è rimontare posizioni, quello in campionato è continuare nel solco delle partite vinte contro Venezia, Inter e Lecce. In Serie A, infatti, il Diavolo non può permettersi di tornare indietro, tanto nel gioco quanto nell'atteggiamento: Fiorentina-Milan sarà un crash test importante per le ambizioni dei rossoneri a breve giro di posta. Entrare nei primi 4 posti è fondamentale per la stagione a venire.