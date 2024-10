Milan, la grande importanza di Fofana nel gioco di Fonseca

Le discussioni sul modulo ideale per il Milan sono aumentate in questo avvio di stagione ma, una cosa è certa: l'importanza di Fofana

Le discussioni sul modulo ideale per il Milan sono aumentate in questo avvio di stagione, complicate dai risultati negativi e dalle prestazioni deludenti. C'è chi si chiede se sia giusto continuare a schierare quattro attaccanti o se non sia meglio passare a una difesa a tre o a un 4-3-3 più equilibrato. In questo contesto, Paulo Fonseca sta esaminando diverse opzioni, ma una certezza rimane: il perno del suo impianto di gioco sarà sempre il mediano Youssouf Fofana .

Un giocatore chiave

Come riferito dal Corriere dello Sport, Fofana ha dimostrato la sua importanza sin dal suo arrivo in Italia. Non ha mai saltato una partita da quando è stato tesserato, partendo come subentrato a Parma e poi collezionando ben 8 presenze da titolare in Serie A e Champions League. Il suo contributo si è concretizzato anche con un gol e prestazioni in costante miglioramento, frutto di una condizione fisica che cresce partita dopo partita.