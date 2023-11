Milan, Florenzi indagato per scommesse: la cosa non andrà per le lunghe

Scommesse, anche Florenzi del Milan finisce sotto indagine — Diversi, infatti, gli incroci e gli scambi di informazioni sia sulla vicenda di Fagioli sia su quella di Tonali e, per la 'rosea', la Procura Federale era anche a conoscenza di un 'fronte' Florenzi. Naturalmente, però, le indagini della giustizia ordinaria hanno la precedenza su quella sportiva.

Al momento, quindi, secondo il quotidiano sportivo nazionale, è complicato immaginare in quale scenario possa collocarsi il caso di Florenzi. Dal punto di vista della giustizia sportiva, va precisato come il problema non sia quello di aver giocato su piattaforme illegali. Bensì l’eventualità che il calciatore possa avere scommesso su eventi sportivi organizzati da UEFA, FIFA e FIGC.

Squalifica di tre anni nel caso in cui abbia scommesso sul calcio — Quindi sul calcio. Lì scatta il procedimento che può portare a una squalifica di tre anni. Fatto salvo un patteggiamento prima del deferimento, così come è accaduto per Fagioli e Tonali, che porta ad un immediato dimezzamento della pena. Tonali ha preso più mesi di Fagioli perché ha ammesso non soltanto di aver giocato sul calcio, ma anche su Brescia e Milan, squadre in cui ha militato.

Lo ha fatto, però, 'a vincere', quindi non sconfinando nell'illecito sportivo. E, per 'La Gazzetta dello Sport', il fatto che Florenzi sia indagato per l’articolo 4 della Legge 401 del 1989, “esercizio abusivo di scommesse”, e non per la “frode sportiva”, lascia pensare che la situazione sia la stessa di Fagioli e Tonali, non più grave.

A giudicare da come la giustizia sportiva si sia mossa, dunque, nei confronti dei centrocampisti di Juventus e Newcastle, si può pensare come la Procura F.I.G.C. voglia chiudere anche la vicenda Florenzi in tempi brevi. Evitando, dunque, che la cosa vada troppo per le lunghe.

