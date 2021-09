Milan, Florenzi rischia un mese di stop. Oggi consulto a Villa Stuart

Alessandro Florenzi potrebbe saltare il prossimo mese di impegni con il Milan. L'ex Roma e PSG, infatti, potrebbe operarsi al ginocchio

Daniele Triolo

Alessandro Florenzi, centrocampista del Milan, rischia di fermarsi per un mese. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. L'ex Roma e PSG si sottoporrà, nella giornata odierna, ad un controllo, presso Villa Stuart, nella Capitale, per stabilire la natura e l'entità del dolore al ginocchio sinistro.

Un problema, questo, che aveva già costretto Florenzi a saltare Spezia-Milan di sabato scorso al 'Picco'. Martedì sera, per Milan-Atlético Madrid di Champions League, il numero 25 rossonero aveva stretto i denti e si era messo a disposizione della squadra, con l'obiettivo di rendersi utile per il conseguimento di un risultato positivo purtroppo non arrivato.

Ora, però, il dolore non può più essere ignorato. Per Florenzi, adesso, le strade sono due: un periodo di riposo oppure un'operazione in artroscopia. Nel primo caso, potrebbe tornare a disposizione per Milan-Verona del 16 ottobre, dopo la sosta della Serie A per gli impegni delle Nazionali (lui, chiaramente, non risponderebbe alla chiamata di Roberto Mancini, Commissario Tecnico dell'Italia).

Nel secondo caso, invece, Florenzi avrebbe bisogno almeno di un mese per il completo recupero e per tornare a disposizione del tecnico del Milan, Stefano Pioli. Oggi se ne saprà qualcosa in più sulle condizioni del 30enne calciatore romano.