Milan, Florenzi operato al menisco. Ecco quando potrebbe rientrare

Alessandro Florenzi, difensore del Milan, operato ieri a Roma al menisco interno del ginocchio sinistro. Starà fuori più o meno un mese

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come ieri Alessandro Florenzi , terzino del Milan , abbia subito un'operazione al menisco interno del ginocchio sinistro lesionatosi durante la partita di Serie A a 'San Siro' contro il Bologna .

Intervento perfettamente riuscito, con Florenzi che, pertanto, inizierà subito il percorso riabilitativo. Il numero 25 del Milan dovrebbe tornare in campo tra un mese, molto probabilmente per le ultime due partite di campionato, Milan-Atalanta e Sassuolo-Milan, nonché per l'eventuale finale di Coppa Italia qualora il Diavolo superasse l'Inter nel derby di ritorno della semifinale.