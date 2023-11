Milan-Fiorentina, Ordine: “Camarda accolto da campione. Su Maignan…”

Su Mike Maignan: "Deve qualcosa più di un premio al suo portiere, protagonista di almeno un paio di prodezze da prima pagina. Salutiamo quel ragazzino dalla faccia pulita, Camarda, subentrato nei minuti finali. A furia di scuotere l’albero, alla fine cade il frutto. Il frutto del gol per il Milan cade in pieno recupero della prima frazione al culmine della pressione di maggiore pericolosità esercitata dopo una partenza molto tattica e molto giudiziosa".

Su Francesco Camarda: "Diventa inevitabile "battezzare" il debutto in serie A del più giovane calciatore, 15 anni 8 mesi 5 giorni, Francesco Camarda, scortato allo stadio da famiglia e amici del liceo. La curva sud gli tributa l'accoglienza che solitamente si riserva ai campioni".

