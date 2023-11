Milan, il consiglio di Masala: “Dia a Camarda le giuste chance”

Il Milan si prepara ad un'altra settimana fondamentale per il cammino stagionale dei rossoneri. Il Diavolo, domani, affronterà la Fiorentina poi il Borussia Dortmund. Contro la viola, con Giroud squalificato e Leao e Okafor infortunat i, il Milan si trova costretto a chiamare Camarda , per l'emergenza in attacco. Andrea Masala ha parlato proprio della possibile chiamata della giovane punta . Ecco il suo parere su 'La Gazzetta dello Sport'.

Milan, Masala: "Intorno a Camarda tanta curiosità"

"Domani contro la Fiorentina il Milan è pronto a convocare Camarda, nemmeno 16 anni. Si tratta di un'emergenza: Giroud squalificato, Leao e Okafor infortunati, in avanti non resta che Jovic, peggio che andar di notte. I rossoneri aspettano il risveglio di Jovic, ma l'amara verità è che in attacco la coperta è ancora cortissima. C'è tanta curitosità attorno a Camarda, accreditato di circa 400 gol in tutte le categorie della sua precocce carriera. Numeri che ne alimentano la fama e, in proporzione, le aspettative su Francesco, che non è il primo ragazzino a ritrovarsi catapultato in prima squadra".